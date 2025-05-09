Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında Çarşıbaşı Cami havuz karşısında vekaletle kurban bağış standı hizmete başladı.

Başkanlığın vekaletle kurban kesim organizasyonunun çok önemli bir hizmet olduğunu kaydeden İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500 TL yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Eroğlu, vatandaşların, vekaletle kurbanlarını İlçe Müftülüğü, Gençlik Merkezi ve Stanttan makbuz karşılığı bağış yapabileceklerini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ