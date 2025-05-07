61.Kütüphane Haftası münasebetiyle Sungurlu Kaymakamlığı, Sungurlu Belediyesi ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü işbirliğinde “Kitabını Al, Meydana Gel” etkinliği düzenlendi.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, protokol üyeleri, Sungurlu Belediyesi Çocuk Meclisi, Genç Meclisi ve öğrencilerin katılımı ile hava şartları sebebiyle kapalı alanda düzenlenen etkinlik katılımcıların ufkunu aydınlattı.

“Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür...” mottosu ile düzenlenen etkinliğin belli aralıklarla tekrarlanması yönünde dilekler iletilirken, protokol üyeleri tüm kütüphane çalışanlarına işlerinde kolaylıklar dileyerek haftalarını kutladı.

Editör: Haber Merkezi