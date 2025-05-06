Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, MHP İl Genel Meclis Üyeleri Duran Baysa, Salih Gardaş, MHP İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Uğraç, Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Semih Çökmez, Demirşeyh ve Karaoğlu köylerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası yapılan açıklamada “Demirşeyh ve Karaoğlu Köyü sakinlerimize Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ile Belediye Başkanımız Muhsin Dere’nin talimatları ile incelemelerde bulunarak oluşan hasarları inceleyerek selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettik. MHP İlçe Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve en kısa süre içerisinde ilgili çalışmaların tamamlanacağını belirterek, oluşabilecek felaketlerde vatandaşlarımızın zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgusunu yaptık” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Haber Merkezi