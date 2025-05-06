Sungurlu’da 2 Mayıs 2025 tarihinde etkili olan sel ve dolu afeti sonrasında, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Demirşeyh ve Karaoğlu köylerinde yapılan incelemelerde, tarım arazilerinde ciddi zarar meydana geldiği belirlendi.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, afetten etkilenen ekili alanlar ve tarımsal varlıklar detaylı şekilde incelendi. Yetkililer, üreticilerin zararlarının kayıt altına alınarak ilgili kurumlara iletileceğini ve gerekli destek süreçlerinin başlatılacağını bildirdi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Afetten etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR