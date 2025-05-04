Sungurlu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal tarafından Organize Sanayi Bölgesi’nde kullanılmak üzere sepetli araç hizmete kazandırıldı.

Kaymakam Köksal aracı yerinde inceleyerek, Sungurlu OSB’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

16 metreye kadar yükselme kapasitesine sahip olan araç üzerindeki platform, özellikle aydınlatma sistemleri, altyapı çalışmaları ve yüksek noktalardaki bakım-onarım işleri için kullanılacak.

Yeni araç sayesinde OSB’de meydana gelebilecek arızalara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmiş olacak.

Editör: HABER MERKEZİ