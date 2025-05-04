İlkokullarda düzenlenecek Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında 2. Sınıflarda ‘Yağ Satarım Bal Satarım’ 3. Sınıflarda ‘Mendil Kapmaca’ ve 4. Sınıflarda ise ‘Kaleli Yakan Top’ oyunu oynanacak.

Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, “Salon hazır, madalyalar hazır, ekip hazır. O zaman başlasın şenlik. Geleneksel çocuk oyunlarına yağ satarım bal satarım ile başladık.” dedi.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Mehmet Aktaş, düzenlenen şenliğin gelenek ve göreneklerin yeni nesillere aktarılmasını sağlayan bir şenlik olduğunu ve oyunların asıl amacının çocukların akranları olan diğer çocuklarla oynaması, kaynaşması, sosyalleşmelerini sağlayan kültürel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Mehmet Aktaş, “Çocuk oyunları; çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal yönden gelişmelerine katkı sunan oyunlar bütünüdür. Bu kapsamda, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile geleneksel çocuk oyunlarımızın yaşatılması, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması adına Türkiye genelinde organize edilerek gerçekleştirilmektedir. Oyunlar, çocukların oyun alanlarını kısıtlayan modern şehir hayatında oynanmayan, unutulan ve öz kültürümüz olan geleneksel çocuk oyunlarımızı oynayabilmesini, yarışma, kazanma ve kaybetme kavramlarının çocuklarımıza en olumlu şekilde öğreten değerler bütünü olmasını, hızla çoğalan nüfusumuzun mutlu, sağlıklı ve bilinçli nesiller olarak geleceğe sağlam adımlarla yürümesini, modern şehir yaşamının çocukların oyun alanlarını kısıtlamasından doğan olumsuzlukları gidermesine katkı sağlaması, çocuklarımıza küçük yaşta spor kültürü ve spor bilinci kazandırması, yetişkinlerin de çocuk oyunlarına katılmasıyla kuşaklar arası iletişimin ve paylaşımın artmasına katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Öğrenci, öğretmen ve hakem heyetine başarılar dileyen Mehmet Aktaş, velileri çocukları ile oyun oynamaya, eğlenmeye ve çocuklarını izlemeye davet etti. Açılışa İlçe Milli Eğitimi Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazim Gürgil, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ