Sungurlu Belediye Başkanı Dere, ziyaretçilerini makamında ağırlayarak talep ve isteklerini dinledi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Dere, onlarla sohbet ederek taleplerin çözümü için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

Sungurlu için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Muhsin Dere, “Ramazan programlarımız dolayısıyla ara verdiğimiz halk günlerimize devam ediyoruz. Şehrimizin her mahallesinden, genç-yaşlı tüm hemşehrilerimizi tek tek dinliyor, dertlere derman olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini paylaştı.

Editör: Haber Merkezi