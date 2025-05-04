Sungurlu Kaymakamı Köksal, ilçeye yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, devam eden yatırımların hızlandırılması ve yeni projelerin desteklenmesi amacıyla Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Köksal bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile bir araya geldi.



Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Sungurlu’da devam eden kamu yatırımları, eğitimden altyapıya kadar birçok alanda yaşanan gelişmeler ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı. Kaymakam Köksal, ilçede özellikle ulaşım, sağlık, tarım ve gençlik hizmetlerine yönelik atılabilecek yeni adımlar hakkında milletvekillerine bilgi sundu.

Ahlatcı, Tahtasız ve Kayrıcı ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek ilçenin gelişimine katkı sunacak her projeyi desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. İlçenin kalkınması adına yürütülen çalışmaların yakından takip edildiğini belirten milletvekilleri, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretlerin sonunda Kaymakam Köksal, gösterilen ilgi ve destek için milletvekillerine teşekkür ederek, Sungurlu’nun daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.