Sungurlu Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Sungurlu'nun farklı noktalarında yoğun şekilde devam ediyor.

Son olarak Karşıyaka Mahallesi'nde 2091. ve 2098. sokaklarda bozulan yollar için harekete geçen ekipler, yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda rehabilitasyon ve dolgu işlemleri gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalarla, ulaşım konforunun artırılması ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor.

Sungurlu Belediyesi yetkilileri, ilçenin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde bakım ve yenileme çalışmalarının program dahilinde sürdürüleceğini belirtti.

Editör: SELDA FINDIK