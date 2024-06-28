O.B. (27) idaresindeki 19 T 2519 plakalı taksi, Çorum-Yozgat kara yolu Emniyet Kavşağı'nda, C.K'nin (24) kullandığı 33 AOT 642 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki T.B. (24), P.B. (2), D.A. (22) ve E.Ş. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan C.K. ve E.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Editör: AA AJANS