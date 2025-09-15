Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ayhan Mahallesi'nde, durumundan şüphelendikleri K.Ö, İ.B. ve Y.Ç'ye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada zanlılar, ellerindeki poşeti yere atarak kaçmaya başladı. Polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların yere attığı poşette ise 46,7 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Muhabir: AA AJANS