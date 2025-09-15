Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde bulunan bir binanın 5. katına kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı saldırıda daire camlarında hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları saldırının iki kız tarafından gerçekleştirildiğini belirti.

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen iki kız tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hava almak için dışarıya çıktı silahlı saldırıya uğradı
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK