Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde uyuşturucu madde etkisindeki sürücü tespit edildi. Sürücüye 47 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy ilçesinde Jandarma personeli tarafından, Yozgat-Yerköy kontrol noktasında durdurulan aracın sürücüsünden şüphelenildi. Şüpheli M.K. dan kan ve idrar numunesi alınarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Laboratuvar sonucuna göre şahsın MDMA (Sentetik Cannobioid-Bonzai) maddesi kullandığı tespit edildi.

‘Uyuşturucu veya Uyarıcı madde alarak araç kullanmak' maddesi uyarınca 47 bin 842 lira İdari Para Cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.

Muhabir: İHA AJANS