Bolu Dağı kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Binek araçlara açılan yol da, yoğun kar yağışı sebebiyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak durduruldu. Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, tır ve kamyonların Bolu Dağı güzergâhını kullanmasına izin vermiyor. Binek araçlara açık olan yol ise yoğun kar yağışı sırasında zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları, takip mesafesini korumaları ve mümkünse zorunlu olmadıkça Bolu Dağı güzergahını kullanmamaları konusunda uyardı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı