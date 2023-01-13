Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Berkay Can Değirmencioğlu katılmazken, Ozan Sol ve hafif ağrıları bulunan Ferhat Yazgan takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi oyuncuları ile saha içinde kısa bir toplantı yapan deneyimli teknik adam, taktik antrenmanda yapılması gerekenleri oyuncularına anlattı. Daha sonra toplu halde düz koşu yapan Kırmızı-Siyahlılar, koordinasyon antrenmanı ile çalışmalarına devam etti. Son bölümde yapılan taktik çalışma ile antrenman sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile kritik Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.



OZAN SOL KOŞULARA BAŞLADI

Çorum FK’nın yeni transferi Ozan Sol, antrenmanlara başladı.

Çorum FK’ya transferinin ardından kasığından bir operasyon geçiren deneyimli futbolcu dün yürüyüşe başladı. Takımdan ayrı Kondisyon Antrenörü Barış Uzbey ile birlikte yürüyüşlere başlayan oyuncunun yarından itibaren hafif tempoda düz koşu yapacağı belirtildi.



(Rıfat KARA)