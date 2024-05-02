Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son 2 haftasına girilirken, her maç büyük önem taşıyor. Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadelesini verdiği play-off final bileti için de hesap içinde hesaplar yapılıyor.

Son 2 haftaya 55 puan ve +20 averajla 4.sırada giren Ahlatcı Çorum FK, 57 puanlı Sakaryaspor ve 55 puanlı Kocaelispor’la çekişiyor. Ahlatcı Çorum FK, bu hafta sahasında ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor’la, son hafta ise deplasmanda play-off mücadelesi veren Boluspor’la karşılaşacak. Çorum temsilcisinin final bileti şansını sürdürebilmesinin birinci koşulu, iki maçını da kazanması. Ancak, bu da yetmeyebilir. Kırmızı-siyahlı ekip ikide iki yapsa bile ikili averajla final biletini kaçırma durumu söz konusu olabilir.

Ahlatcı Çorum FK’nın final bileti için çekiştiği takımlardan Sakaryaspor bu hafta sahasında Tuzlaspor ile, son hafta ise deplasmanda Kocaelispor’la karşılaşacak. Kocaelispor ise bu hafta deplasmanda takipçisi Bodrum FK ile son hafta ise sahasında Sakaryaspor’la karşılaşacak. Sakaryaspor ve Kocaelispor bu haftaki maçlarını kazanmaları halinde Ahlatcı Çorum FK’nın final bileti şansı kalmıyor. Bu yüzden, bu iki takımdan birinin bu hafta puan kaybetmesi gerekiyor.

Bu hafta Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor ve Kocaelispor maçlarını kazanırlarsa, Sakaryaspor 60 puana, Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor ise 58’er puana ulaşacak. Son hafta oynanacak Kocaelispor-Sakaryaspor maçını Sakaryaspor kazanırsa puan farkıyla finale yükselecek. Kocaelispor kazanırsa en kötü ihtimalle Ahlatcı Çorum FK’ya ikili averaj üstünlüğü olduğundan final biletini alan taraf olacak. Maçın berabere bitmesi halinde ve Ahlatcı Çorum FK’nın da Bolu’da kazanması halinde Sakaryaspor ve Ahlatcı Çorum FK 61’er puanda olacaklar ancak Sakarya temsilcisi ikili averaj üstünlüğü ile final biletini alan taraf olacak.

Bu tabloda, Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz Pazar günü Erzurum deplasmanında son dakika golüyle kaybettiği 1 puan önemi daha iyi anlaşılacak.