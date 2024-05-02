Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Türk Okçuluk Bölge Birinciliği Karabük'te yapıldı. 10 ilden 200'e yakın sporcunun mücadele ettiği bölge şampiyonası küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Antrenör Uğur Altuncu ve Sefa Bayram önderliğinde Çorum'u gençler kategorisinde temsil eden Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi erkekler B kategorisinde Türkiye ikincisi olarak Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandılar.

Kız takımı ise beşinci sırada tamamlayarak finallere veda ettiler.

Editör: RIFAT KARA