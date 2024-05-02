Güreş Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve Konya’da düzenlenen Ayhan Taşkın U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nın ikinci gününde Çorumlu üç güreşçi madalya için kürsüye çıktı.

GIDAK

AVRUPA

BİLETİ

ALDI

Karatay Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, aslen Çorum’un Kargı ilçesinden olan, güreş hayatını Ankara ASKİ’de sürdüren Rıfat Eren Gıdak, 97 kiloda mücadele etti. Milli güreşçi, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Polat Polatçı’yı yenen Rıfat Eren Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Çorumlu güreşçi, kazandığı bu başarıyla, 20-26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’da düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

97 kiloda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Emirhan Kılıç ve İbrahim Benekli ise üçüncülüğü paylaştı.

GÜLER VE

KÜÇÜK’TEN

BRONZ

Öte yandan, 125 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Tayyip Küçük ise güreş hayatını Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nde sürdüren Çorumlu güreşçi Ruşen Arda Güler ile birlikte Türkiye üçüncülüğünü paylaştı. Bu sıklette Merzifonspor’dan Adil Mısırcı Türkiye şampiyonu olurken, finalde yenildiği Ankara TEDAŞ Spor Kulübü güreşçisi Ömer Faruk Dizikara ikinciliği elde etti.