Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası 28-30 Nisan tarihleri arasında Edirne'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda küçük güreşçinin ter döktüğü müsabakalara Sungurlulu güreşçiler damga vurdu. Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Alperen Demirkol 57 kiloda, Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu'ndan İhsan Bolat 52 kiloda ve Sungurlu Fatih Ortaokulu'ndan Furkan Berk Yılmaz 48 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Editör: RIFAT KARA