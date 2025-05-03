Trendyol 1.Lig 37. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor yarın (4 Mayıs Pazar günü) Çorum'da kozlarını paylaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT uygulaması Tabispor 6'dan naklen yayınlanacak.

Aynı saatte oynanacak olan haftanın diğer maçları ve maçların yayınlanacağı kanallar ise şu şekilde;

Gençlerbirliği - Sakaryaspor: TRT Türk

Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü: TRT Avaz

Amed SK - Adanaspor: TRT Kürdi

Pendikspor - Fatih Karagümrük: Tabiispor 1

Iğdır FK - Kocaelispor: Tabiispor 2

Esenler Erokspor - İstanbulspor: Tabiispor 3

Manisa FK - Bandırmaspor: Tabiispor 4

Erzurumspor FK - Ümraniyespor: Tabiispor 5

Boluspor - Yeni Malatyaspor: Tabiispor 7