Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun sondan bir önceki maçları 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Az da olsa play-off şansı bulunan Ahlatcı Çorum FK, ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmayan düşme hattındaki Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta, deplasmanda Ankaragücü’ne 1-0 yenilen ve play-off şansı mucizelere kalan Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı’nın istifa etmesi nedeniyle kritik maça antrenör Can Güçer nezaretinde çıkacak. Kazanıp taraftarlarının gönlünü almak isteyen Ahlatcı Çorum FK’ya play-off şansı için galibiyet bile yetmeyebilir. Iğdır FK ve Boluspor haftayı galibiyetle kapatmaları halinde Ahlatcı Çorum FK Şanlıurfaspor’u yense bile play-off şansını kaybedecek.

Kırmızı-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı olan Hasan Hüseyin Akınay ve Burak Süleyman forma giyemeyecek.

ŞANLIURFA BIÇAK SIRTINDA

Ahlatcı Çorum FK gibi Şanlıurfaspor da bıçak sırtında bulunuyor. Ahlatcı Çorum FK’yı yenmek bile Şanlıurfaspor’un ligde kalma umutlarını son haftaya taşımaya yetmeyebilir. 40 puanı bulunan Şanlıurfaspor, Manisa FK ve Pendikspor’un haftayı galibiyetle kapatmaları halinde bile 2.Lig’e düşecek. Urfa temsilcisinde sarı kart cezalısı olan Zach Muscat forma giyemeyecek.

Öte yandan, İki takımın hedefleri doğrultusundaki rakipleri puan bile kaybetse, beraberlik hem Ahlatcı Çorum FK’ya, hem de Şanlıurfaspor’a yaramıyor.

51 puanlı 13.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 40 puanla 18.sırada yer alan Şanlıurfaspor arasında, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden İlker Yasin Avcı yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Avcı’nın yardımcılıklarını Erzurum bölgesinden Ömer Lütfi Aydın ile Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan yapacak. Niğde bölgesinden Kemal Savaş da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.