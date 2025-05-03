Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 37’nci hafta maçında konuk edeceği Şanlıurfaspor’la tarihinde 9’uncu kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor’la bugüne kadar 3’ü Çorum’da olmak üzere 8 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Ahlatcı Çorum FK, 1’ini Şanlıurfaspor kazanırken, 5 karşılaşma berabere bitti. Ahlatcı Çorum FK’nın 9 golüne Şanlıurfaspor 4 golle cevap verdi.

Çorum’da oynanan 3 maçın 1’ini Çorum temsilcisi kazanırken, 2 müsabaka berabere tamamlandı. Ahlatcı Çorum FK bu maçlarda attığı 6 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın berabere bitmesi dikkat çekti.