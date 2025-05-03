8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme’de heyecan yarın oynanacak olan son hafta maçlarının ardından tamamlanacak.

Şampiyonun belli olduğu BELTAŞ 1.Amatör Küme’de yarın oynanacak son hafta maçında gözler küme düşen son takımı belirleyecek olan Alaca Belediyespor-İskilipgücü maçında olacak. İskilip temsilcisi zorlu deplasmandan puansız ayrılması durumunda 1.Küme’ye veda edecek. Puan çıkarması halinde ise 1.Küme’ye veda eden takım Ulukavakspor olacak. Alaca İlçe Sahası’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Saat 15.00’de oynanacak olan haftanın bir diğer iki maçında ise Devane Sahası’nda Gülabibeyspor şampiyon Alacagücü’nü ağırlarken, bu maçın ardından şampiyon Alacagücü’ne kupası verilecek. Günün diğer maçı ise İskilipspor ile H.E.Kültürspor arasında İskilip Şehit Mikail Kaya Sahası’nda oynanacak.