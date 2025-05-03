Tekvando il temsilcisi İshak Kepçeli, Samsun’da düzenlenen Tekvando İl Temsilcileri İstişare toplantısına katıldı.

Tüm il temsilcileri, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu’nun çağrısı üzerine Samsun’da bir araya geldi. Toplantıya, federasyonun Çorum temsilcisi İshak Kepçeli de katıldı. Toplantıdan arta kalan zamanda bazı ikili görüşmeler gerçekleştiren İshak Kepçeli, Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu ile de bir araya geldi. Çorum tekvandosu hakkında Tanrıkulu’na bilgi veren Kepçeli, hedefleri ve faaliyetleri ile ilgili yapacakları çalışmalarda Federasyonun desteğini beklediklerini kaydetti. Tanrıkulu da, her türlü imkânı seferber edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, il temsilcisi Kepçeli, Samsun’da düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporculara da başarı dileklerinde bulundu.