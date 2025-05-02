Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs Pazar günü Gümüşhane temsilcisi Şiran Yıldızspor ile Erzincan Ulalarspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup 30.hafta maçında Çorum bölgesi hakemlerinden Nuriye Çınar Bal düdük çalacak. Gümüşhane Kelkit İlçe Stadı’nda saat 14.00’de oynanacak maçta Çınar’ın yardımcılıklarını Sivas bölgesinden Semih Ağkuş ve Kayseri bölgesinden Furkan Koç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise yine Çorum bölgesi hakemlerinden Abdullah Enes Gökgüney üstlenecek.

Editör: RIFAT KARA