Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakaları 3 okulun katılımı ile tek devreli lig usulüne göre oynandı. 2 maçını da kazanan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi 6 puanla şampiyon olurken, 3 puanlı Bahçelievler Anadolu Lisesi ikinci, puansız Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.