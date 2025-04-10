Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Şanlıurfaspor’da Keçiörengücü karşısında alınan 4-1’lik yenilgi sonrası ekonomik sorunlara bağlı olarak tansiyon iyice yükseldi. Düşme hattında yer alan sarı-yeşilli takımda teknik direktör Cihat Arslan’ın takıma gerekli desteğin verilmemesi halinde bu haftaki Amed Sportif Faaliyetler maçına çıkmayacağını açıklamasından sonra futbolcular da radikal bir karar aldı. Çok düşük maaşa oynamalarına rağmen maaş almakta sorun yaşadıklarını, primlerin de ödenmediğini belirterek, gerekli destek sağlanana kadar antrenmanlara çıkmama kararı aldıklarını duyurdular.

Öte yandan, yönetim kurulu üyesi Halil Arıcı, istifa ettiğini açıkladı.