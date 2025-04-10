Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını Adana bölgesinden Ferhat Çalar ile Gaziantep bölgesinden Rıdvan Çevik yapacak. Ankara bölgesinden Demokrat özgür Güneş ise kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

3 MAÇ 3 PUAN

Coşkunses, hakemlik kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrılırken, 2021-2022 sezonunda sahasında Diyarbekirspor’la 1-1, geçen sezon deplasmanda Manisa FK ile 2-2, bu sezon da yine deplasmanda Esenler Erokspor’la 2-2 berabere kaldı.

MANİSA DA BERABERE

Öte yandan, Reşat Onur Coşkunses Manisa FK’nın ise 2 maçını yönetti. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda geçen sezon Ahlatcı Çorum FK ile 2-2, önceki sezon ise yine deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.