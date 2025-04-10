Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Kızlar Bocce Petank İl Birinciliği sona erdi. 10 okuldan 50 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği müsabakalar Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahası’nda yapıldı. Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Emine Buse Sarıca, Fatma Gül, Hasret Dilara Arslan, Eda Altuntaş’lı oyuncu grubu ile mücadele eden İnalözü Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Zeynep İpek, Kübra Sarı, Yaren Kaplan ve Sevgi Polat’lı İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Ayşenur Şahin, İpek Eliağır, Ezel Ak, Yağmur Sağlam, Tuğba Bastun’lu kadrosu ile Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü, Elif Nur Eren, Elif Nur İpek, Melike Özdemir, Elanur Yıldırım, İpek Gül Akın’lı Uğurludağ Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.