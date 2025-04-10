U17 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 4-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen U17 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 110 kulüp ve 335 sporcunun yer aldığı organizasyonda 98 puanla takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

ÇORUM BELEDİYESİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Şampiyonada takım sıralamasında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 98 puanla birinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi 76 puanla ikinci, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü 68 puanla üçüncü oldu.

Çorum Belediyesi’nin güreşçileri bireysel başarılarıyla da göz doldurdu. Şampiyonada mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Yakup Kıcık 45 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, 55 kg’da Harun Kaplan 2., 48 kg’da Yusuf İltaş, 60 kg’da Yakup Çöl ve 92 kg’da Muhammet Furkan Bulut 3.’lük derecesi elde etmeyi başardı.

Kupa ve madalyalarla Çorum’a dönen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyarette Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlikpsor Başkanı, Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan İsmail Yağbat, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Uluslararası Güreş Hakemleri İsmail Eker, Murat İnan, Alper Uysal, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu, Çorum Güreş Derneği Başkanı Uğur Çadır, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Baş Antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Levent Kaleli, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş antrenörleri ve sporcular yer aldı.

Başkan Aşgın yaptığı açıklamada, “Çorum Belediyesi olarak yaptığımız yatırımların ve gençlerimize verdiğimiz desteğin karşılığını gurur verici bir şekilde alıyoruz. Sporcularımızın bu büyük başarısı hem ilimiz hem de ülkemiz adına bizleri sevindirmiştir. Yatılı Güreş Eğitim Merkezimizin devreye girmesiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Çorum olarak, güreşte yalnızca bugünün değil, yarının da şehri olacağız.” dedi.

“BAŞARI TESADÜF DEĞİL”

Çorum Belediyespor güreşçilerinin elde ettiği başarının yadırgamaz bir başarı olduğunu belirten Başkan Aşgın bu başarının giderek artacağına olan inancının tam olduğunu belirtti. Güreş Eğitim Merkezi’nin de kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Aşgın “Bugün burada, güreşin tüm tarafları bir arada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün hem de Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü'nün dereceleri var, bu gerçekten çok güzel bir şey. Bütün kulüpler bizim kulüplerimiz, bu anlamda her iki kulübü de tebrik ediyorum. Yöneticilerini, emek verenlerini, hocalarını, sporcularını ve tüm ilgilenenlere teşekkür ediyorum. Bu başarılar ancak böyle birliktelikle sağlanabilir. U17, güreşin geleceği demek. Çorum, güreşin geçmişinde olduğu gibi bugünün de var, hamdolsun. Bugününden daha çok güreşin geleceği daha da önemli. Bu gençlerimizin bir kısmı kulüplerimize devam eder, bir kısmı başka kulüplere gidebilir. Önemli olan, ülkemizi başarıyla temsil etmeleri, bayrağımızı dalgalandırmaları ve büyük başarılara imza atmalarıdır.” ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜKŞEHİRLERİN ARASINDAN ŞAMPİYON ÇIKMAK GURUR VERİCİ”

Çorum güreşinin güreşlerde söz sahibi olduğunu ifade eden Başkan Aşgın “Bugün, büyükşehirlerin arasından Çorum'un U17’de orada çıkıp birinci olması bizim için çok gurur verici oldu. Güreş Eğitim Merkezimiz tamamlanmak üzere ve Türkiye'ye örnek olacak bir merkez olacak. Bu merkeze, hep birlikte katkı sağlayarak güreşin tüm dallarına en büyük desteği vermeyi hedefliyoruz. Güreş eğitim merkezimizin içinde futbol sahası, güreş minderleri ve sporcuların boş zamanlarını değerlendirebileceği diğer alanlar da olacak. 66 yatak kapasiteli bu merkez, genç sporcularımız için çok önemli bir fırsat sunacak. Bu projede Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Toto'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesisin Türkiye'ye örnek olacağını ve çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Ayrıca, kulüplerimizin emeği çok büyük; başkanlarını ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız da çok büyük fedakarlıklar yaparak bu başarıları elde ediyorlar. Ailelerinden, okullarından fedakarlık yaparak bu başarıya ulaşan gençlerimizi kutluyorum. Ailelerini de kutluyorum. Aileler bazen destek vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

“TÜM SPORSEVERLERİ U-20 ŞAMPİNASINA BEKLİYORUZ”

11-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan U-20 Türkiye Serbest ve Grekoromen Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası’na tüm sporseverleri davet eden Başkan Aşgın “Çorum'da, bu hafta U-20 Türkiye Şampiyonası yapılacak. Bu organizasyona, Çorum Belediyesi olarak 650.000 TL destek verdik. Her yıl, en az bir Türkiye şampiyonasının Çorum'da yapılmasını istiyoruz. Bu organizasyon 11-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak Kadınlar ve Erkekler U-20 Grekoromen ve Serbest Türkiye Şampiyonası’na ve tüm güreş severleri davet ediyoruz. Buradaki genç sporcularımızın da büyük başarılar elde edeceğine yiğidin harman olduğu yerin neresi olduğunu herkese göstereceklerine inanıyorum. Onların her zaman yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“AHLAK VE EDEP ALTIN MADALYADAN DAHA ÖNEMLİ”

Sporun sadece madalyadan ibaret olmadığını ifade eden Başkan Aşgın “Sporcularımız ahlaklarıyla, edepleriyle gündeme gelmesi bizim altın madalya almamızdan daha önemli. Güçlü oldukça mütevazı olmamız, başarı elde ettikçe tevazu sahibi olmamız çok önemli bizim güreşçilerimiz şımarıklığa müsaade etmez. İnşallah, Çorumlu güreşçilerimizi milli takımlarda, Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda görmek isteriz. Bizim için bu çok gurur verici olacak. Yine de şunu unutmayalım ki, başarı tevazu ile gelir. Tüm sporcularımızı, hocalarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hep birlikte güreşi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

“HEDEFİMİZ 2028 OLİMPİYATLARINA SPORCU GÖNDERMEK”

Sporcular ve antrenörlerle birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlikpsor Başkanı, Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan İsmail Yağbat hedeflerinin 2028 olimpiyatlarına sporcu göndermek olduğunu söyledi. Yağbat “Belediye Başkanımızın destekleriyle güreşte güzel işler yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Çorum’da güreşin tüm taraflarıyla bizleri makamınızda ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. İlk hedefimiz 2028 olimpiyatları. 2028 olimpiyatları içim Milli Takımın bir rezerv takımı oluşturmayı hedef edindik. Hepimizin tek amacı var, Milli Takımımıza bileği bükülmeyen, sırtı yere gelmeyen pehlivanlar yetiştirmek. Başta Milli takım antrenörümüz Levent Kaleli olmak üzere kendi kulübümüzün ve Milli Eğitim Spor Kulübünün hocalarına teşekkür ediyoruz. Çorum güreşini önümüzdeki süreçte daha kuvvetli olarak sesini duyuracağız. Kazanılan başarıda, alınan madalyalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Durmak yok, aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ASKF’DEN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı birçok belediyenin şampiyonalara giderken araç sıkıntısı yaşadığını, ancak Çorum’da hiçbir spor branşının bu sıkıntıyı yaşamadığını ifade etti. Büyükşehir Belediyeleri sporcularının da şampiyonalara gidecek araç bulamadığını ifade eden Arıcı “Belediye Başkanımız Çorum’un bütün mahallelerini kucakladığı gibi bütün spor kulüplerini de ayırt etmeden hepsinin başkanı olarak desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bizler sporun ve sporcunun olduğu her yerde olmak istiyoruz. Bu anlamda da Güreş İl Temsilcimize teşekkür ediyorum. Diğer kulüpler parayla araç kiralayarak şampiyonalara giderken sizlerin bizlere bu konuda destek vermeniz bizim için çok önemli. Büyük illerin sporcuları Türkiye Şampiyonaları’na giderken araç aramak zorunda kalırken belediyemizin spor branşı fark etmeksizin destek vermesi bizler için çok önemli. Çorum’da spor varsa, spor gelişiyorsa, sporcunun bir şeye ihtiyacı varsa ilk çaldığımız kapı Çorum Belediyesi’nin kapısı oluyor. Çorum’da sizlerin önderliğinde sporu yukarılara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.