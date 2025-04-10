Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşler Kurulu, U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nın 1.Kademe grup merkezlerini açıkladı. 76 ilden 139 takımın mücadele edeceği 1.Kademe grup müsabakaları 24 grup merkezinde oynanacak.

Çorum’da düzenlenen U16 Futbol Ligi’ni averajla şampiyon tamamlayan Mimar Sinanspor’un da mücadele edeceği grup merkezi ve rakipleri de belli oldu.

Yeşil-Siyahlı ekip Çankırı grup merkezinde mücadele ederken, grubunda Samsun, Amasya, Ordu, Zonguldak ve Karabük temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.