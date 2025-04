Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ise kaybetmeme alışkanlığının önemli olduğunu ifade ederek, "Şu anda kaybetmedik, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü futbol bir oyundur. Oyuncuları burada izleyenler açısından o kadar kötüydü ki oyun adına bir şey çıkmadı. Mücadele anlamında zor geçeceğini biliyorduk. Duran toplarda etkili olan bir rakibimiz vardı ama oyuncu grubunu mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Skordan bağımsız olarak her zaman onlardan mücadele etmelerini istiyorum. Öncelik mücadele, sonra zaten oyunumuzu oynarız. Ama bugün sahaya baktığımızda oyun adına çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Eleştirdiğimizde her şeyin üstü kapanıyor. Açıkçası bu şartlarda, bu imkanlarda ne oyuncular keyif alır ne de izleyenler. Biraz bunun altını çizmek istedim. Yoksa kazanırsınız, kaybedersiniz, bunda bir sorun yok. Hedefe ulaşmak için mücadele gösterirsiniz. Fakat bu oyun, iyi zeminde, iyi şartlarda oynandığında hem oyuncular keyif alır hem de izleyenler. Hedef, play-off’un içinde olmak. Çünkü play-off’un içinde olduğunuzda her an her şey olabilir. Konsantrasyon ve psikolojik anlamda sahada iyi durursanız istediğiniz hedefe ulaşırsınız. Bizim hedefimiz, geldiğimizden beri kalmak. Şu anda çok yakın bir konumdayız. Her hafta sıralama değişebiliyor, hemen altımızda büyük bir mücadele var. Herhalde yıllardır böyle bir puan sıralaması olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS