Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig’e direkt yükselme hesapları yapan Erzurumspor’la deplasmanda oynadığı 33.hafta maçında 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırırken, üst üste üçüncü beraberliğini aldı.

Kazım Karabekir Stadı’nda, boş tribünler önünde oynanan maçta ilk yarı düşük tempoda geçti. Takımlar savunma güvenliğini ön planda tuttu ve bu yüzden akan oyunda net denebilecek pozisyon olmadı. Ahlatcı Çorum FK aynı dakika içerisinde Kerem ve Landre ile, Erzurumspor ise ilk yarının son anlarında kornerden gelen topta Eren’le kaleyi yokladı ancak gol olmayınca ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki ilk 11’leri ile başladı. İlk yarıda olduğu gibi takımlar yine savunma güvenliğini ön planda tuttuğu için tempo yükselmedi ve duran toplar daha da önem kazandı. Nitekim, 62.dakikada Erzurumspor’un golü de duran toptan geldi. Köşe vuruşundan gelen topu Sylla kafayla ağlara gönderince v sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Golden sonra tempo biraz artarken, Ahlatcı Çorum FK’nın beraberlik çabaları, Erzurumspor’un ise farkı artırma girişimleri vardı. 74.dakikada gelişen Çorum FK atağında, Burak Süleyman kendi topuyla ceza yayına kadar sokulup yaptığı vuruşla skora denge getirdi.

Kalan sürede iki takım da skoru lehine çevirecek golü bulamayınca karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından üst üste üçüncü beraberliğini alan Ahlatcı Çorum FK puanını 48’e, Erzurumspor ise 55’e yükseltti.

Erzurumspor’la daha önce deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybeden Ahlatcı Çorum FK, Erzurum’daki ilk puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 23: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Atakan’ın pasında sağ çaprazdan Kerem’in orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ataberk topu kornere çeldi. Sağdan Atakan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa altı pas çizgisinden Landre kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 44: Erzurumspor’un kazandığı köşe vuruşunu sağdan Crociata kullandı, penaltı noktası civarında Eren kafayı vurdu, aut.

DAKİKA 45+1: Erzurumspor atağında, Giorbelidze’nin pasında topla buluşan Eren Tozlu ceza sahasında, sağ çaprazdan vurdu, top yan filede kaldı.

DAKİKA 62: GOL! Erzurumspor golü buldu. Soldan Teklic’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topa altı pas içinde iyi yükselen Sylla kafayı vurdu: 0-1.

DAKİKA 66: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Kerem ortaladı, ön direkte Ali Akman’dan önce Mustafa Yumlu kafayı vurdu.

DAKİKA 74: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK’nın beraberlik golü geldi. Burak Süleyman, sağdan taç çizgisinden aldığı topla rakip kaleye yöneldi, ceza yayının içinden, yerden vurdu, top kaleci Ataberk’in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

DAKİKA 77: Erzurumspor atağında, Muhammed Furkan’ın pasında Sylla ceza yayı içerisinden sert vurdu, yandan aut.

DAKİKA 88: Erzurumspor atağında, Giorbelidze ceza yayının solundaki boşluktan sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin topu iki hamlede kontrol etti.

DAKİKA 90: Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Suat son çizgiye inip ortaladı, arka direkte Kadir kafayı vurdu, yandan aut.

STAT: Kazım Karabekir-Erzurum

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer ***, Serdar Soydan ***, Barış Çiçeksoyu ***

4.HAKEM: Burak Kamalak

ERZURUMSPOR: M.Ataberk **, Orhan ***, Mustafa Akbaş ***, Mustafa Yumlu ***, Yakup ** (Dk.84 Tasev *), Crocıata ***, Roshi ** (Dk. 90+1 Koray), Teklic ** (Dk. 76 M. Furkan *), Sylla ***, Eren Tozlu **, Giorbelidze **

YEDEKLER: M.Göktuğ, Şerefhan, Salih, Gökhan, Ö.Arda

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

AHLATCI ÇORUM FK: H. Hüseyin **, Kerem ***, Erkan ***, Landre ** (Dk. 70 Eren Karadağ *), Kadir ***, Toure ***, Burak Süleyman *** (Dk. 90 Suat), Atakan Akkaynak *** (Dk. 90+6 Avounou), Ali Akman ** (Dk.70 Thomas *), Diniyev ***, Tunahan ***

YEDEKLER: A.Said, Eren Tunalı, Hasan Ege, Ahmethan, Ozan, Can Efe

TEKNİK DİREKTÖR: Tuncay Şanlı

GOLLER: Dk. 62 Sylla (Erzurumspor), Dk. 74 Burak Süleyman (Ahlatcı Çorum FK)

SARI KARTLAR: Sylla, M. Furkan, Eren Tozlu, Koray (Erzurumspor), Erkan, Landre, Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)