Muay Thai şampiyonları ve antrenörlerinin onur ödülü alacağı tören, 13 Nisan Pazar günü, Antalya’daki Nashira Otel City’de gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de başlayacak tören Sports Tv’den naklen yayınlanacak. Törende, Abdussaket Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat da ödüllerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız’ın elinden alacak.

UĞURLU’NUN MAÇ PROGRAMI ÇOK YOĞUN

11-16 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Büyükler Elit Türkiye Şampiyonası’nda ringe çıkacak olan Abdussamet Uğurlu, önümüzdeki Ağustos ayında düzenlenecek olan 2.Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Şampiyona, 17-21 Kasım tarihlerinde ise Suudi Arabistan’ın Riyad yapılacak olan İslam Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Abdussamet Uğurlu, muay thai federasyonu tarihinde kilosunu koruyup Süper Lig’de dövüşmeye devam eden ender sporculardan biri olarak da dikkat çekiyor.

U17 maçları ertelendi!

10 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U17 Futbol Ligi’nde bugün oynanması gereken 4.hafta maçları ertelendi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan yaptığı açıklamada, maçların olumsuz hava koşulları ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

İtfaiye Sahası’nda, saat 11.00’de H.E.Kültürspor ile Çorumspor, saat 13.00’de Hattuşaspor ile Alaca Belediyespor, saat 15.00’de ise Çorum Anadolu FK ile İskilipgücü, Mimar Sinan Sahası’nda ise saat 13.00’de Mimar Sinanspor ile Gençlerbirliği, saat 15.00’de de Buharaspor ile Osmancık Belediyespor karşılaşacaktı.