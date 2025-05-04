Trendyol 1.Lig 37.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u ağırladı. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarının son bölümünde gelişen Şanlıurfaspor atağında Sambou kafayla attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda değişikliklerle beraber hücumda daha etkili olmaya başlayan Kırmızı-Siyahlılar Hasan Ege ve Eren ile iki önemli pozisyondan faydalanamadı. Karşılaşmanın son dakikalarında konuk Şanlıurfaspor skoru korumak için geriye yaslanırken, Çorum FK 78.dakikada Ali Akman ile eşitliği sağladı. Kalan sürede Şanlıurfaspor'un golü VAR'dan dönerken, mücadelenin son dakikasında Çorum FK Suat ile 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum FK 52 puana yükselirken, puanını 41'e yükselten konuk Şanlıurfaspor ise son hafta maçları öncesi 1.Lig'e veda etti.