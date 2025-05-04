Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off ilk maçında E grubunu dördüncü sırada tamamlayan Çorum Belediyespor ile F grubu lider tamamlayan Giresun Kerasuspor Çorum’da kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk 2 dakikalık bölümde 10-0 geriye düştü. İlk periyodun son bölümünde toparlanan Kırmızı-Siyahlılar daha sonra oyuna ortak olmasına rağmen ilk periyodu 21-17 geride kapattı. İkinci periyotta tribün desteğini de arkasına alan 12 dev adam bu periyodu 19-16 kazanarak soyunma odasına 37-36 geride girdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte etkili bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyespor üçüncü periyodu 16-10 kazanmasını bildi. Son periyot oldukça çekişmeli geçerken, son bölümde hücumdan eli boş dönen 12 dev adam periyodu 22-19 kaybetmesine rağmen maçtan 71-69 galip ayrılmasını bildi.

Play-Off turu rövanş maçı 7 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da Giresun 19 Eylül Spor Salonu’nda oynanacak.