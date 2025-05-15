Çorum Hitit Üniversitesi sporcuları, Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Muay Thai (Tayland boksu) Türkiye Şampiyonasında 4 madalya kazandı.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya Çorum’dan katılan 6 sporcudan 4’ü derece yaptı. Hitit Üniversitesi aynı zamanda en centilmen 3 üniversiteden biri oldu.

YAŞAR TUĞ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Erkekler B divisyon 86 kiloda ringi çıkan Yaşar Tuğ, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olurken, A divisyon 91 kiloda Furkan Karakaya ve B divisyon 63,5 kiloda Enes Erdem ise finalde yenilerek Türkiye ikinciliğini elde ettiler.

B divisyon 71 kiloda ise Enes Dölen Türkiye üçüncüsü olup bronz madalya kazandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik etti. Öztürk, “Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Bundan sonraki müsabakalarda daha da başarılı sonuçlar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Sporcularımızı ve onları hazırlayan akademik kadromuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.