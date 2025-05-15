Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pool 8 Top Bilardo Turnuvası sona erdi. Mecitözü’nde düzenlenen turnuvaya 16 sporcu katılım sağladı. Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavıkcı gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Halil Sarıtepe şampiyon olmayı başarırken, Yaşar Ayaz Serbest ikinci, Tolga Karabaş ve Osman Fuçular ise üçüncü oldu.

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Yüksel Tavıkcı, “İlk defa bir ilçemizde bilardo şampiyonası düzenleme imkânı yakalamanın mutluluğu içerisindeyiz. Günün anlam ve önemi içerisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Haftası Pool 8 top Bilardo turnuvasına katılan liseli gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’na, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız’a ve Mecitözü ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Demirer’e bilardo sporuna göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerimizi iletmek isterim” dedi.