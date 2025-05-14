Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Sezonunda Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol 1.Lig’de yabancı oyuncu uygunluk kurallarını açıkladı.

EN FAZLA

8 OYUNCU

TFF’den yapılan açıklamaya göre, kulüpler, A Takım kadrosuna en fazla 8 yabancı oyuncu yazabilecek. Bu 8 oyuncudan 7’si için yaş sınırlaması aranmazken, kadroya 8 yabancı yazılması durumunda en az 1 futbolcunun 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak.

2003 doğumlu genç yabancı oyuncularla bir sezondan uzun sözleşme imzalayan kulüpler, bu oyuncuları iki sezon boyunca genç yabancı kontenjanı kapsamında A Takım listesine yazabilecek. 2026-2027 sezonuyla birlikte ise kadrodaki 8 yabancıdan en az 2’sinin 2004 ve sonrası doğumlu olması gerekecek.

KADROYA YAZILMAYAN OYUNCULAR OYNAYAMAYACAK

Kulüplerin 8’den fazla yabancı oyuncuyla sözleşmesi olsa bile, kadroya yazılmayan yabancılar sezon boyunca hiçbir resmi maçta forma giyemeyecek.

2023-2024 sezonunda geçerli olan kurallarla kadroya yazılmış;Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı 1 futbolcu ile

Türk vatandaşlığı bulunan ancak A Milli Takım’da oynama hakkı olmayan 1 futbolcu,

sözleşmeleri bitene kadar A Takım listesinde yer almaya devam edecek. Ancak sözleşme yenilenirse bu oyuncular artık yabancı statüsünde sayılacak.

GENÇ TÜRK OYUNCULAR SERBEST

1 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu, Türkiye A Milli Takımı’nda oynama hakkı bulunan genç oyuncular, A Takım listesine yazılmadan da resmi maçlarda forma giyebilecek. Bu oyuncuların en az 6 aydır kulüpte tescilli olmaları ve 15 yaşını doldurmuş olmaları yeterli olacak. Profesyonel sözleşme şartı ise aranmayacak.