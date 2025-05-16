Karaman’da düzenlenen Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçi Abdulkadir Güney ve İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Halime Polat derece yaptı.

Gazi Üniversitesi adına serbest stil 125 kiloda mücadele eden Abdülkadir Güney şampiyonluk şansını kaybettikten sonra bronz madalya için yoluna devam ederken, madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adına 59 kiloda mücadele eden İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Halime Polat da Abdülkadir Güney gibi Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.