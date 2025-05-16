Okul sporları faaliyet programı gereğince Aksaray’da düzenlenen Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçi Ömer Taha Güney birinci oldu.

Okul sporları faaliyet programında yer alan Liseli Gençler Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası, 70 ilden 1200 sporcunun katılımıyla Aksaray’da yapıldı. Çorumlu güreşçi Ömer Taha Güney, altın madalya kazandı.

Sivas Spor Lisesi adına, 70 kiloda mücadele eden Ömer Taha Güney, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Güney, finalde Ankaralı Ömer Faruk Aslan’la Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Güney, rakibine baştan sona üstünlük sağladığı final müsabakasını da kazanarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

70 kiloda, Bursa’dan Muhammed Öztürk ile Ankara’dan Mikail Kara üçüncülüğü paylaştılar.