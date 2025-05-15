Muay Thai’de (Tayland boksu) son 3 sezonun Süper Lig K1 57 kilo şampiyonu, Çorumlu sporcu Abdüssamet Uğurlu, Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde yine Antalya’da kampa girdi.

23-31 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular dün itibariyle Antalya-Kemer’de kampa girdi. Kampa Çorumlu sporcu Abdüssamet Uğurlu da katıldı.

Türk sporcular, Özbekistan Milli Takımı ile ortak kamp çalışmasıyla Dünya şampiyonasına hazırlanacak.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlandığını belirten Abdüssamet Uğurlu, hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Üzerinde, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek gibi büyük bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Abdüssamet Uğurlu, “Gecemi gündüzüme katarak bu şampiyonaya hazırlandım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için ter akıtmaya devam ediyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Bu ülkenin bir evladı olarak yüreğimi ortaya koyarak ringe çıkacağım. Ev sahibi ülkenin sporcusu olmanın avantajını iyi kullanarak şampiyon olmak istiyorum. Bayrağımızı göndere çektirip istiklal marşımızı okutmayı çok istiyorum” şeklinde konuştu.