Badminton Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Bursa-Gürsu’da yapıldı. Çorumlu sporcular şampiyonayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladılar.

YAĞMUR KOÇAK’TAN bİKİ ŞAMPİYONLUK

60 ilden 199 kulübü temsilen 777 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında Çorum’u temsil eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcuları adeta fırtına gibi estiler.

Yağmur Koçak, tek kadınlarda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğuna uzanarak altın madalya kazandı. Koçak, karışık çiftlerde ise Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü’nden Kağan Erçetin ile birlikte Türkiye şampiyonu olup bir altın madalya daha kazandı.

GÖKGÖZ VE BOYAR’DAN 3 BRONZ

Tek erkekler kategorisinde mücadele eden Kıvanç Gökgöz, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra çıktığı madalya mücadelesini kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Çağan Boyar-Kıvanç Gökgöz ikilisi ise çift erkeklerde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Takımlar genel klasmanında Osmancık Barış Boyar Badminton Takımı Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atarken, İki Türkiye şampiyonluğu kazanan Yağmur Koçak aynı zamanda şampiyonanın “en centilmen sporcusu” oldu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve aynı zamanda antrenörlerinden Barış Boyar, derece yapan sporcular ve antrenör Eren Murat Güngör’ü tebrik ederken, spora ve sporculara verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.