Bu yıl içerisinde çeşitli branşlarda düzenlenen Türkiye şampiyonalarında derece yapan bazı sporcular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve bazı antrenörlerin de hazır bulunduğu ziyarette sporcuları kazandıkları başarılardan dolayı tebrik eden Vali Çalgan, “Gençlerimiz hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırıyor. Bu başarılar, gelecek nesillere örnek olacaktır. Azminiz ve disiplininizle yeni başlangıçlara cesaret veriyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Bu yıl Çorum’dan 123 sporcu Türkiye derecesi yaparken, 3 sporcu ise uluslararası başarı elde etti.