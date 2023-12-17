Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü işbirliğiyle dış ticaret firmalarında çalışacak öğrencilere yönelik uluslararası pazarlarda müşteri bulmak için kullanılan veri tabanları hakkında seminer düzenlendi. Seminere Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyeleri başta olmak üzere bölümün 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı.



Seminere OKA Çorum Yatırım Destek Ofisinden konuşmacı olarak katılan Uzm. Bayram Emre Ünal öncelikle söz konusu ofisin faaliyetleri başta olmak üzere dış ticaret açısından müşterinin önemine değindi. Daha sonra seminerin konusu olan TENDATA ve HOOVERS veri tabanlarının kullanımı hakkında detaylı bilgi verdi.

Sohbet havasında geçen seminere ayrıca konu kapsamında UTL Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Asıf Yoldaş, OKA Çorum Destek Ofisi Sorumlusu Musa Erdal ve Kariyer& Mezunlar Ofisi Sorumlusu Doç. Dr. Ömür Demirer fikirlerini paylaşarak katkı sundular. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri ve farklı formatlarda tekrarını istedikleri seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.