Birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi şimdi de ÜNİLİG Bölgesel Voleybol Lig müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Lig müsabakaları yarın Çorum'da başlıyor. 9 Şubat'ta sona erecek olan ÜNİLİG Bölgesel Lig müsabakalarında 4 kız, 5 erkek takımları mücadele edecek. Çorum temsilcisi Hitit Üniversitesi'nin de kızlarda ve erkeklerde mücadele edeceği grup maçlarının ardından ilk iki sırada yer alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final maçına çıkacak. Yarı final maçları sonunda finale adını yazdıran iki takım Süper Lig'e yükselme maçlarına katılmaya hak kazanacak.

Organizasyonun teknik toplantısı bugün akşam saat 17.00'de Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

