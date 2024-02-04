Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından "Çorum Badminton Oynuyor" projesi kapsamında organize edilen Muhammet Mahmut Sert Badminton Turnuvası'nın ikincisi Osmancık'ta yapıldı. Osmancık İlçe Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuva minikler, küçükler ve yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapılırken, turnuvada 60 sporcu madalya mücadelesi verdi. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın nezaretinde gerçekleşen müsabakalarda küçük kızlarda Yağmur Koçak birinci, Elif Naz Uzun ikinci, Ceylin Ela Doğanay üçüncü, Selen Çınar dördüncü olurken, küçük erkeklerde Furkan Alnıdelik birinci, Musab Şerbetçi ikinci, A.Said Topuz üçüncü, Kıvanç Gökgöz ise dördüncülüğü elde etti.



Minik kızlarda ise birincilik kürsüsüne Buğlem Töremiş çıkarken, Hatice Mol ikinci, Eslem Köroğlu üçüncü, Yaren Şahbaz dördüncü, minik erkeklerde H.Ege Şentürk birinci, Erdem Erdemirci ikinci, Ö.Anıl Aksoy üçüncü, E.Enver Çetin ise dördüncü oldu.

Yıldız kızlar kategorisinde ise Yağmur Elmas Köle birinci, Aysu Tuana Zor ikinci, F.Zehra Eken üçüncü olurken, yıldız erkeklerde Y.Talha Şerbetçi birinci, Ömer Efe Özçalıkuşu ikinci, Kutay Gökgöz üçüncü, H.Kağan Töremiş ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.