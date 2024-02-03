Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bu sezonlarda, bugüne kadar play-off hariç 400 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 175 galibiyet, 107 beraberlik, 118 yenilgi aldı ve 632 puan topladı. Çorum temsilcisi, attığı 578 gole karşılık 419 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda ise 201 maça çıkarken, 70 galibiyet, 56 beraberlik, 75 yenilgi alıp, 266 puan topladı. Bu maçlarda 245 gol atan Ahlatcı Çorum FK kalesinde 230 gol gördü.

Çorum temsilcisi, sahasında 199 maç oynadı. Bu maçlarda 105 galibiyet, 51 beraberlik, 43 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK 366 puan toplarken, attığı 333 gole karşılık 189 gol yedi.