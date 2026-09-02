Sezon başlamadan önce, fikstüre göre bir değerlendirme yaptığımızda, Çorum FK’nın üç haftanın sonunda üç puana sahip olabileceğini tahmin edebilirdik. Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarından puan yazmaz, ama içerideki Kasımpaşa maçından mutlak üç puanla ayrılacağımızı, ayrılmamız gerektiğini düşünürdük.

Ne yazık ki, yüzde 75 topa sahip olma oranıyla oynadığımız “seyircisiz” Kasımpaşa maçından puansız ayrılmak zorunda kaldık ve üç haftanın sonunda hanemizde yalnızca bir puanımız var. Demek ki, ön tahminlerimiz açısından iki puan kayıptayız. Demek ki kayıp, içerideki Kasımpaşa kaybı.

Çıkış arayan Beşiktaş, patlamayı Çorum FK maçında yaptı. Hitit Kartalları’nın pas hatalarını iyi değerlendiren Kara Kartallar, 6-2 gibi tarihi bir farkla sahadan galip ayrıldı. Çok açık ve net: Çorum FK bu maçta iyi futbol oynayamadı. Takım oturmamış, tedirgin ve özgüvenden yoksun…Mücadele yeterli değil.

Bu kadroya güvendiğimi daha önce de yazmıştım. Kaldı ki, o yazımdan beri de çok önemli transferler yapıldı. Dolayısıyla, hemen karamsarlığa kapılmamamız gerekiyor. Ama, gereken önlemlerin de derhal alınması zorunluluğu var. Zira, bu hafta kendi sahamızdaki Eyüp maçında da puan kaybedersek, şapkayı önümüze koyup düşünmeye başlamamız gerekecek.

Tekrarlamalıyım ki, üç haftada puan hesabımızdaki kaybımız yalnızca 2…Kolayca telafi edilebilir. Çorumlu sporseverlere düşen görev de, asla umutsuzluğa düşmeden Kırmızı-Siyahlı takımımızı bütün güçleriyle desteklemeye devam etmeleri. Ben şahsen, Çorum FK’nın bu haftadan başlayarak toparlanacağına ve puan cetvelinin üst sıralarına doğru tırmanmaya başlayacağına yürekten inanıyorum.