2025 Dünya Mutluluk Raporu (World Happiness Report) açıklandı ve Finlandiya, üst üste 8. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilerek rekorunu tazeledi.

Peki ama “Mutluluk Kriterleri” yani ülkelerin sıralanmasında etkili olan veriler neler? Şimdi bunlara göz atalım:

1. Kişi başına düşen gelir,

2. Sosyal destek,

3. Sağlıklı yaşam beklentisi,

4. Özgürlük,

5. Cömertlik,

6. Yolsuzluk algısı.

İşte bu kriterlere göre yapılan değerlendirmenin sonucunda belirlenen 2025 yılı için dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi:

1. Finlandiya…....7.7362 puan

2. Danimarka…..7.5213 puan

3. İzlanda………..7.5154 puan

4. İsveç…………..7.3455 puan

5. Hollanda………7.3066 puan

6. Kosta Rika……7.2747 puan

7. Norveç………. 7.2628 puan

8. İsrail……………7.2349 puan

9. Lüksemburg…7.1221 puan

10. Meksika……..6.9790 puan

TÜRKİYE’NİN SIRALAMADAKİ YERİ

Türkiye, 2025 raporunda 94. sırada yer almakta. 2024 yılında 98. sırada olan Türkiye, bu yıl bir miktar toparlanma gösterdi ama gene de ilk 100’ün son sıralarında yer alıyor. Ancak mutluluk skoru hala küresel ortalamanın altında.

Türkiye'de "sosyal destek" ve "kurumlara güven" gibi başlıklarda bir miktar iyileşme gözlemlenirken, özellikle kişisel özgürlükler, ekonomik eşitsizlik, yolsuzluk ve enflasyon gibi alanlar mutluluk puanını aşağı çeken unsurlar arasında görülüyor.

Rapora göre en mutsuz ülke, listenin en sonunda (143. sırada) yer alan Afganistan. Lübnan ve Sierra Leone de en mutsuz ülkeler arasında. ABD 24. sırada kendine yer bulurken, Almanya 22. sıraya yerleşmiş. Bu dev ekonomiler, özellikle genç nüfus arasındaki mutsuzluğun artması nedeniyle ilk 20'nin dışında kalmışlar.

Listede en fazla dikkat çeken ise Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinin tamamının mutluluk sıralamasında ilk 10 içinde yer almaları. Peki, bunu nasıl sağlıyorlar, şimdi ona gelelim

Yıllarca İskandinav ülkelerinde yaşayan bir dostumun anlattıkları aslında her şeyi açıklıyor. İsterseniz, onu dinleyelim:

“Bu ülkelerde kesinlikle lüks tüketim yok. İsraf yapmıyorlar. Bir ceketi 10-20 yıl rahatlıkla giyebiliyorlar. Öyle ki, ömrünü sadece iki ceketle tüketen insanlar var. Hatta yeni elbise ya da kıyafet giyeni ayıplayıp kınıyorlar. İkide bir dışarda yemek yemeyi israf olarak görüyorlar. Bir eve eşya alırken 30-40 yıl kullanmayı düşünerek alıyorlar ve kullanıyorlar. Dolaplarında ne kat kat elbiseler ne de sıra sıra ayakkabılar var. Bindikleri otomobilleri görseniz hayret edersiniz; 20-30-40 yaşında.

Kısacası, onları mutlu eden en önemli faktör az şeye ihtiyaç duymaları, yani tüketim azlığı. Mutluluğu çok şeye sahip olmakla değil, az şeye ihtiyaç duymakla yakalıyorlar. Maddenin, malın, mülkün esiri olup peşinde koşmak yerine gelirlerini eğitim, kültür, gezi, tatil, vb. alanlarda kullanıyorlar.

Ne diyelim, darısı başımıza…!

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Allah bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır, bedbaht oluyorlarsa kendi hataları yüzünden oluyorlar. EPİKTETOS

· Az şikâyet, çok şükür, seni mutluluğa götürür. ANONİM

· Başarı, istediklerimizi elde etmektir. Mutluluk ise elde ettiklerimizi istemektir. HAYDEN

· Bir mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır. Ancak biz kapanan kapıya o kadar uzun bakarız ki, bizim için açılmış bulunan yeni kapıyı görmeyiz. H. KELLER

· Bir saatlik mutlu olacaksanız şekerleme yapın, / Bir günlüğüne mutlu olacaksanız balık avlamaya gidin, / Bir aylığına mutlu olacaksanız evlenin, / Bir yıllığına mutlu olacaksanız bir servete konun, / Bir ömür boyu mutlu olacaksanız işinizi sevin ya da başkalarına yardın edin. ÇİN SÖZÜ

· Birçok insan mutluluğu burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar. DROZ